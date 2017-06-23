На "Беларуськалии" произошло задымление, выезжали 13 подразделений МЧС

Рано утром в пятницу, 23 июня, на предприятии «Беларуськалий» в Солигорском районе произошло задымление конвейерной ленты. После получения сообщения о происшествии 13 подразделений МЧС отправились ликвидировать опасную ситуацию.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в отделении сушки и грануляции начала тлеть конвейерная лента на уровнях 15 и 21 метра, что привело к сильному задымлению. Об инциденте спасатели узнали в пять часов утра.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что густой черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Происшествие не повлияло на работу предприятия, оно продолжает функционировать в обычном режиме. Пострадавших нет.

Фото: Твой Солигорск