24-25 июня в Минске ограничат движение из-за генеральной репетиции парада

В предстоящие выходные, 24 и 25 июня, на некоторых улицах Минска будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением генеральных репетиций парада в честь Дня Независимости. Подробнее об изменениях маршрута сообщили в ГП «Минсктранс».

В ночь с субботы на воскресенье в Минске проведут генеральную тренировку парада. Они начнутся в 22:00. В связи с этим у горожан могут возникнуть проблемы с передвижением по городу.

Во время перемещения техники механизированной колонны и во время репетиций будут вводиться ограничения движения всех видов транспорта. Городской транспорт временно изменит свой маршрут. С изменениями в движении транспорта можно ознакомиться здесь

Возвращение техники для повторного прохождения будет осуществляться по маршруту: просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей, ул. Орловская, Сурганова, просп. Независимости, просп. Машерова. Ее возвращение в пункты постоянной дислокации пройдет по маршруту: просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Сурганова, просп. Независимости, ул. Стариновская, военный городок «Уручье».