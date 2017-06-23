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23. 06. 2017

24-25 июня в Минске ограничат движение из-за генеральной репетиции парада

Вечерняя репетиция парада военной техники ко Дню независимости в Минске Автор фото: Алексей Столяров

В предстоящие выходные, 24 и 25 июня, на некоторых улицах Минска будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением генеральных репетиций парада в честь Дня Независимости. Подробнее об изменениях маршрута сообщили в ГП «Минсктранс».

В ночь с субботы на воскресенье в Минске проведут генеральную тренировку парада. Они начнутся в 22:00. В связи с этим у горожан могут возникнуть проблемы с передвижением по городу. 
 
Во время перемещения техники механизированной колонны и во время репетиций будут вводиться ограничения движения всех видов транспорта. Городской транспорт временно изменит свой маршрут. С изменениями в движении транспорта можно ознакомиться здесь.
 
Возвращение техники для повторного прохождения будет осуществляться по маршруту: просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей, ул. Орловская, Сурганова, просп. Независимости, просп. Машерова. Ее возвращение в пункты постоянной дислокации пройдет по маршруту: просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Сурганова, просп. Независимости, ул. Стариновская, военный городок «Уручье».
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