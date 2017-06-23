Результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам появятся 24 июня

Результаты централизованного тестирования по русскому и белорусскому языкам станут известны в субботу, 24 июня. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Абитуриенты ожидали, что баллы ЦТ по белорусскому языку можно будет узнать спустя десять дней после написания тестов – 22 июня. Однако бланки ответов еще обрабатываются.

Абитуриенты ждали, что баллы ЦТ по белорусскому языку можно будет узнать спустя десять дней после написания тестов – 22 июня. Однако бланки ответов еще обрабатываются. Сегодня стало известно, что результаты двух ЦТ опубликуют в один день – 24 июня, пишет Sputnik.by Узнать свой результат абитуриенты могут посредством SMS-запроса, который стоит около 2,5 руб., на сайте Республиканского института контроля знаний и непосредственно в самих пунктах сдачи ЦТ.