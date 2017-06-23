Лукашенко поручил расставить все точки над «i» в образовании‍

На совещании в пятницу, 23 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в августе расставить все точки над «i» в сфере образования. Также, по его словам, нужно определить сроки, чтобы решить оставшиеся проблемы.

Так, Александр Лукашенко обратил внимание на проблему с учебниками: «Когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их?».

Образование является одним из главных вопросов, с которыми следует разобраться. Остальные – это раскрепощение предпринимательской инициативы и жилищно-коммунальное хозяйство. Немало вопросов скопилось и в сельском хозяйстве, но этому тему президент будет подробно обсуждать после уборочной кампании.

Подобных вопросов, которые требуют принятия решений на уровне главы государства, немало, отметил Александр Лукашенко. «Нам надо запланировать их к рассмотрению, несмотря на мой плотный график. Затягивать решения этих вопросов нельзя», - предупредил президент.