Лукашенко поручил расставить все точки над «i» в образовании‍

На совещании в пятницу, 23 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в августе расставить все точки над «i» в сфере образования. Также, по его словам, нужно определить сроки, чтобы решить оставшиеся проблемы.
На совещании в пятницу, 23 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в августе расставить все точки над «i» в сфере образования. Также, по его словам, нужно определить сроки, чтобы решить оставшиеся проблемы.
- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…
- А он?
- А он не хочет жениться.