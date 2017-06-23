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23. 06. 2017

Семья погибшего в Испании милиционера возвращается в Беларусь

Семья 40-летнего сотрудника МВД, который погиб на испанском курорте Аликанте, спасая двух малолетних детей, возвращается в Беларусь. По словам женщины, которая знакома с этой семьей, больше всего им помогли обычные люди, узнавшие из СМИ о трагическом случае.

смотрите также Подробности трагедии в Испании: белорусский милиционер погиб, спасая детей
«Больше всего помогли обычные люди, которые прочитали заметку. Поменять билеты, которые они купили на 1 июля, консульство почему-то не смогло», - цитирует Onliner.by знакомую семьи. Она отметила, что коллеги погибшего милиционера бросились на билеты на прямой рейс из Барселоны до Минска, а добраться до аэропорта поможет проживающий там белорус, который прочитал про случай в СМИ и предложил свою помощь.
 
Трагический случай произошел во вторник, 20 июня. Семья отдыхала на пляже, их дети, 5 и 9 лет, плескались в море. Внезапно их стало уносить течением в море, и родители бросились спасть детей. Женщина и дети выплыли, а глава семейства утонул. 
 
После трагедии женщина продолжала оставаться с детьми там, чтобы решить вопросы с возвращение тела мужа на родину. Ей нужна справка о смерти, чтобы организовать похороны в Беларуси, а в Испании этот документ делают около двух недель. В консульстве Беларуси в Испании заявили, что сделают все, чтобы помочь семье и ускорить этот процесс.
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