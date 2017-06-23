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23. 06. 2017

С 1 июля в Беларусь можно ввозить до 5 кг овощей и фруктов без сертификата

С 1 июля 2017 года Евразийский экономический союз вводит новые нормы на ввоз плодовоовощной продукции. Гражданам, которые собираются привезти в Беларусь более 5 килограммов овощей и фруктов или более 3 букетов цветов, нужно будет получать фитосанитарный сертификат, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

С 1 июля начнут действовать единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам в ЕАЭС. С этой даты каждое физлицо сможет перевезти через границу не более 5 килограммов свежевыращенной продукции и не более 3 букетов цветов, не предъявляя фитосанитарный сертификат. Нормы будут касаться граждан, следующих через границу на поездах, самолетах, автотранспортных средствах.
 
В перечень такой продукции входят овощи (огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны и др.), фрукты (яблоки, груши, арбузы, дыни, персики и др.), ягоды (вишня, малина, клубника, черника и др.), картофель, грибы, зелень (укроп, петрушка, салат и др.), орехи и другие товары растительного происхождения. Документ был определен еще семь лет назад по решению Комиссии Таможенного союза.
 
Излишки продукции будут изымать на границе или возвращать производителю. Новые правила будут действовать на всей территории ЕАЭС (Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан), поэтому продукция, которая имеет фитосанитарный сертификат, может свободно перемещаться по всей таможенной территории.
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