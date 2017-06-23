Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2017, пятница, 18:13
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
23. 06. 2017

Польша хочет исключить Беловежскую пущу из природного наследия ЮНЕСКО

Власти Польши хотят исключить Беловежскую пущу из списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО. С подобным предложением министр окружающей среды Польши Ян Шишко обратился в прокуратуру.

Во время выступления в четверг, 22 июня, польский чиновник заявил, что лесной массив попал в список ЮНЕСКО в нарушение международного права, после чего там стало невозможно осуществлять какую-либо деятельность, передает РИА "Новости".
 
Он обратил внимание на противоречие: существуют правила Евросоюза, которые требуют защиты леса, а с другой стороны здесь действуют правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательство человека. "Весь мир стал требовать ограничить использование лесов пущи", - добавил он.
 
По словам Яна Шишко, в результате произошла "лавинообразная гибель деревьев из-за разных болезней и насекомых", а невозможность мелиорации вызвала появление поверхностной воды в одних местах и недостаток воды в других. Разрешение проблемы чиновник видит лишь в том, чтобы исключить Беловежскую пущу из списка мирового природного наследия ЮНЕСКО и внести в список культурного наследия.
 
Стоит отметить, что заявление министра вызвало критику со стороны польской оппозиции. Беловежская пуща, через которую проходит граница Польши и Беларуси, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…

- А он?

- А он не хочет жениться.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.