Польша хочет исключить Беловежскую пущу из природного наследия ЮНЕСКО

Власти Польши хотят исключить Беловежскую пущу из списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО. С подобным предложением министр окружающей среды Польши Ян Шишко обратился в прокуратуру.

Во время выступления в четверг, 22 июня, польский чиновник заявил, что лесной массив попал в список ЮНЕСКО в нарушение международного права, после чего там стало невозможно осуществлять какую-либо деятельность, передает РИА "Новости"

Он обратил внимание на противоречие: существуют правила Евросоюза, которые требуют защиты леса, а с другой стороны здесь действуют правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательство человека. "Весь мир стал требовать ограничить использование лесов пущи", - добавил он.

По словам Яна Шишко, в результате произошла "лавинообразная гибель деревьев из-за разных болезней и насекомых", а невозможность мелиорации вызвала появление поверхностной воды в одних местах и недостаток воды в других. Разрешение проблемы чиновник видит лишь в том, чтобы исключить Беловежскую пущу из списка мирового природного наследия ЮНЕСКО и внести в список культурного наследия.

Стоит отметить, что заявление министра вызвало критику со стороны польской оппозиции. Беловежская пуща, через которую проходит граница Польши и Беларуси, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.