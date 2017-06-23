В мае средняя зарплата белорусов выросла на 9 долларов

В пятницу, 23 июня, Национальный статистический комитет озвучил размер средней зарплаты в Беларуси в мае. По данным ведомства, номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 795,2 руб (около 412 долларов). Это на 18,5 руб. больше, чем было в апреле (776,7 руб.).
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство - 575,7 рубля
- Промышленность - 880,9;
- Строительство - 826,2;
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов - 763,8;
- Информация и связь - 2 204,5;
- Финансовая и страховая деятельность - 1 416,2;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность - 1 064,3;
- Образование - 556,6;
- Здравоохранение и социальные услуги - 603,1;
- Творчество, спорт, развлечения и отдых - 609,4.
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