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23. 06. 2017

В мае средняя зарплата белорусов выросла на 9 долларов

Источник фото: By24.org

В пятницу, 23 июня, Национальный статистический комитет озвучил размер средней зарплаты в Беларуси в мае. По данным ведомства, номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 795,2 руб (около 412 долларов). Это на 18,5 руб. больше, чем было в апреле (776,7 руб.).

В январе-мае реальная заработная плата увеличилась на 2%, о чем также свидетельствуют данные Белстата. В региональном срезе по средним зарплатам с большим отрывом лидирует Минск, где в мае люди заработали в среднем 1104,4 рубля. Меньше всего получают жители Могилевской области - 673,9 рубля. 
 
Что касается видов экономической деятельности, средние зарплаты следующие:
 
  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство - 575,7 рубля
  • Промышленность - 880,9;
  • Строительство - 826,2;
  • Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов - 763,8;
  • Информация и связь - 2 204,5;
  • Финансовая и страховая деятельность - 1 416,2;
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность - 1 064,3;
  • Образование - 556,6;
  • Здравоохранение и социальные услуги - 603,1;
  • Творчество, спорт, развлечения и отдых - 609,4.
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