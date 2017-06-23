В мае средняя зарплата белорусов выросла на 9 долларов

В пятницу, 23 июня, Национальный статистический комитет озвучил размер средней зарплаты в Беларуси в мае. По данным ведомства, номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 795,2 руб (около 412 долларов). Это на 18,5 руб. больше, чем было в апреле (776,7 руб.).

В январе-мае реальная заработная плата увеличилась на 2%, о чем также свидетельствуют данные Белстата. В региональном срезе по средним зарплатам с большим отрывом лидирует Минск, где в мае люди заработали в среднем 1104,4 рубля. Меньше всего получают жители Могилевской области - 673,9 рубля. Что касается видов экономической деятельности, средние зарплаты следующие: Сельское, лесное и рыбное хозяйство - 575,7 рубля

Промышленность - 880,9;

Строительство - 826,2;

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов - 763,8;

Информация и связь - 2 204,5;

Финансовая и страховая деятельность - 1 416,2;

Профессиональная, научная и техническая деятельность - 1 064,3;

Образование - 556,6;

Здравоохранение и социальные услуги - 603,1;

Творчество, спорт, развлечения и отдых - 609,4.