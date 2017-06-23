В Гомеле военнослужащий спас 7-летнего мальчика, тонувшего в реке

В Гомеле военнослужащий спас 7-летнего мальчика, который тонул в реке Сож. Мать ребенка написала ему письмо со словами благодарности, сообщили сегодня в Министерстве внутренних дел Беларуси.
новость
новость
В Гомеле военнослужащий спас 7-летнего мальчика, который тонул в реке Сож. Мать ребенка написала ему письмо со словами благодарности, сообщили сегодня в Министерстве внутренних дел Беларуси.
- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…
- А он?
- А он не хочет жениться.