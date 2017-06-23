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23. 06. 2017

В Гомеле военнослужащий спас 7-летнего мальчика, тонувшего в реке

В Гомеле военнослужащий спас 7-летнего мальчика, который тонул в реке Сож. Мать ребенка написала ему письмо со словами благодарности, сообщили сегодня в Министерстве внутренних дел Беларуси.

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Семилетний мальчик гулял с матерью по набережной Сожа. Он побежал за мячиком, который покатился к реке, и случайно упал в воду. Течение стало уносить малыша. На крик женщины о помощи подбежали несколько парней, в том числе военнослужащий 2-й патрульной роты в/ч 5448 (Минск) Николай Нешитой.
 
Молодой человек увидел, как из воды показались руки мальчика, и бросился за ним в реку. К тому времени ребенка унесло примерно на 15 метров от берега, и он почти скрылся под водой. Чтобы его спасти, сержанту пришлось дважды нырять. В результате Николаю удалось вытащить мальчика на берег.
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