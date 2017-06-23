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23. 06. 2017

Чтобы население не обижалось: Лукашенко хочет выйти на низкие тарифы в ЖКХ

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко анонсировал проведение в ближайшее время совещания о совершенствовании жилищно-коммунального хозяйства. Об этом президент сообщил во время совещания с руководством своей Администрации в пятницу, 23 июня. По его словам, нужно выйти на низкие тарифы в ЖКХ, чтобы население не обижалось.

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Глава государства отметил, что среди вопросов, которые нужно рассмотреть в широком кругу, также и положение дел в ЖКХ. По его словам, эту сферу следует совершенствовать на примере Минска.
 
«Мы в ближайшее время должны провести такое совещание и сказать всей Беларуси, как будем работать в данной сфере и в каком направлении будет жилищно-коммунальное хозяйство развиваться», - рассказал Александр Лукашенко. 
 
Сферу ЖКХ ждет серьезная оптимизация и работа с себестоимостью. Это нужно сделать для того, чтобы «выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось», заявил белорусский лидер.
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