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23. 06. 2017

В Минске осудили социального педагога за издевательства над дочкой

В Минске 32-летняя женщина, которая работает социальным педагогом и сейчас находится в декретном отпуске, избила и облила кипятком свою дочь за непослушание. За издевательства над девочкой суд назначил ей два года условно.

В пятницу пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова сообщила, что суд Первомайского района Минска признал женщину виновной в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, вызвавшего длительное расстройство здоровья. За это ей было назначено два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор суда минчанка не обжаловала, и он вступил в законную силу.
 
Уголовное дело в отношении женщины возбудили после того, как ее 9-летняя дочь попала в больницу. У нее диагностировали ожоги 18% тела, ссадины и синяки. В ходе разбирательства выяснилось, что мать избила девочку и облила кипятком из электрочайника за то, что она не сделала уроки. Правоохранители установили, что женщина умышленно нанесла своей малолетней дочери на почве внезапно возникших неприязненных отношений, не менее 5 ударов по лицу, а затем бросила в нее электрочайник с кипятком.
 
 
Фото: TUT.by
 
В результате девочка провела в больнице три недели. Семью поставили на учет как находящуюся в социально-опасной положении.
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