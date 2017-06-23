Лукашенко снял некоторые барьеры, сдерживавшие рост внешней торговли

23 июня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ, который снял некоторые барьеры, сдерживавшие рост внешней торговли, и который направлен на раскрепощение деловой инициативы. Утвержденный сегодня указ №221 вносит изменения в указ №178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» от 27.03.2008 года, сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, указ увеличивает сроки завершения внешнеторговых операций: при импорте – с 60 до 90 дней с даты проведения платежа, при экспорте – с 90 до 180 дней с даты отгрузки товара. При выполнении строительных работ (услуг) за рубежом - не позднее даты завершения нормативного срока строительства объекта.

В соответствии с документом не устанавливаются сроки для расчетов между операторами сотовой связи при оказании услуг роуминга и при проведении расчетов Белорусской железной дорогой с железнодорожными администрациями других стран.

Кроме того, предпринимателям предоставят возможность завершить внешнеторговую операцию, если задолженность была признана безнадежной к взысканию. Однако это можно будет сделать не раньше чем через три года со дня ее образования.

Также расширяется перечень случаев, когда оплата импорта может быть совершена за счет кредитов, выданных правительству или под его гарантии, а также за счет средств международной технической помощи.