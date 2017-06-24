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24. 06. 2017

Белорус спрятал 115 кг сала в топливном баке, возвращаясь из Украины

Источник фото: ГТК

Житель Кобринского района попытался незаконно перевезти через белорусско-украинскую границу 115 килограммов сала. Продукт он спрятал в тайнике, специально оборудованном в топливном баке автомобиля.

В Брестской таможне сообщили, что 22 июня 58-летний мужчина возвращался на автомобиле «Фольксваген Пассат» из Украины через пункт пропуска «Мокраны». Для пересечения он выбрал зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров, нужно декларировать.
 
В ходе досмотра машины таможенники нашли в топливном баке тайник. В нем в антисанитарных условиях находилось 115 килограммов свиного сала, которое запрещено к ввозу в страны ЕАЭС.

В отношении мужчины начат административный процесс за незаконное перемещение товаров через границу. Его автомобиль изъяли до решения суда.
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