Лукашенко - выпускникам: за границей дадут деньги, но не будет своей земли

23 июня в Минске президент Александр Лукашенко выступил на Республиканском балу выпускников высших учебных заведений и поздравил их. Глава государства заявил, что молодежь является одним из главных приоритетов государственной политики страны, и ей не стоит бояться сложных задач, а нужно ставить амбициозные цели и воплощать их в жизнь.

«Вы нужны Беларуси, потому что здесь ваш дом. Мы ждем от вас активного приложения сил и стараний. Всегда поможем и поддержим», - отметил белорусский лидер и добавил, что если кто-то рискнет поехать за границу, препятствовать этому никто не будет.

«Но вы должны знать: лучше, чем дома, вам не будет. Да, вам могут дать больше денег. Но помните: вам не дадут самого главного - у вас не будет под ногами своего клочка земли», - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый смог реализовать свои способности. «Дерзайте, творите, трудитесь - и обязательно добьетесь успеха. Именно с вами, образованными и энергичными, мы связываем надежды на динамичное развитие всех сфер жизни белорусского общества», - отметил он.

Также Александр Лукашенко вручил государственные награды и объявил благодарности преподавателям и выпускникам вузов. После официальной части гостей праздника ждала концертная и развлекательная программа.