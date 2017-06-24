Более 15 тысяч абитуриентов сдают сегодня ЦТ по химии

В субботу, 24 июня, в Беларуси пройдет централизованное тестирование по химии. Его сдавать планируют 15 968 абитуриентов, сообщил руководитель Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.
В субботу, 24 июня, в Беларуси пройдет централизованное тестирование по химии. Его сдавать планируют 15 968 абитуриентов, сообщил руководитель Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.
– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?
– Пенсия у них после 5-го.