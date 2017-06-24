Более 15 тысяч абитуриентов сдают сегодня ЦТ по химии

В субботу, 24 июня, в Беларуси пройдет централизованное тестирование по химии. Его сдавать планируют 15 968 абитуриентов, сообщил руководитель Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.

Испытания начнутся одновременно по всей стране – в 11:00. На написание теста абитуриентам отводится два с половиной часа. Всего тестирование по химии содержит 50 заданий. При себе у сдающего должны быть зарегистрированный пропуск, паспорт и ручка с гелевым черным стержнем.

Во время ЦТ абитуриентам запрещено пользоваться шпаргалками и разными устройствами связи. За нарушение из будут удалять из аудиторий без права повторно пройти испытание в этом году.