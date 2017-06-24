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24. 06. 2017

ХК «Динамо-Минск» остался без главного тренера

Источник фото: by.tribuna.com

23 июня стало известно, что хоккейный клуб «Динамо-Минск» остался без главного тренера. Руководство клуба и канадский специалист Крэйг Вудкрофт решили расторгнуть контракт по соглашению сторон, сообщил генеральный директор «зубров» Анатолий Курилец.

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По его словам, клуб был готов продолжить сотрудничество с Крэйгом Вудкрофтом. Однако главный тренер сам изъявил желание прекратить контракт. В результате его уволили по соглашению сторон без выплаты выходного пособия.
 
Анатолий Курилец признался, что решение  Вудкрофта покинуть команду стало для них неожиданностью. Сейчас руководство клуба активно ищет специалиста, который займет должность главного тренера. Крэйг Вудкрофт тренировал «зубров» с апреля 2016 года. 
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