Светлана Алексиевич стала жертвой розыгрыша российских пранкеров

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, которые также известны под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли белорусскую писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич. Один из телефонных шутников представился ей министром культуры Украины, второй - российским вице-премьером.

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«Вести» сообщают, что «министр культуры Украины» пригласил Алексиевич в Киев, где Петр Порошенко якобы должен вручить ей почетную награду. Писательница приняла приглашение, несмотря на плотный график встреч.

По данным издания, беседе с пранкерами Светлана Алексиевич высказалась о «засилье русского мира, от которого Украине нужно освободиться», поддержала проведение декоммунизации в этой стране и согласилась съездить в зону АТО.

Спустя некоторое время пранкеры снова позвонили писательнице, но представились уже российскими чиновниками. Светлана Алекиевич сообщила «Нашей Нiве» , что такие звонки действительно были.

«Сначала позвонили якобы от министра культуры Украины, да. Я поверила. А потом якобы звонил Дворкович, там обещали какой-то орден Дружбы. Я уже не поверила, сначала просто наблюдала за игрой, а потом рассмеялась», - отметила она.

При этом писательница заявила, что в беседе с «министром культуры» не сказала ничего такого, чего могла бы стыдиться. «Мои взгляды не меняются», - отметила она.