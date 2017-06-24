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24. 06. 2017

Светлана Алексиевич стала жертвой розыгрыша российских пранкеров

Светлана Алексиевич Источник фото: TUT.by

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, которые также известны под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли белорусскую писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич. Один из телефонных шутников представился ей министром культуры Украины, второй - российским вице-премьером.

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«Вести» сообщают, что «министр культуры Украины» пригласил Алексиевич в Киев, где Петр Порошенко якобы должен вручить ей почетную награду. Писательница приняла приглашение, несмотря на плотный график встреч. 
 
По данным издания,  беседе с  пранкерами Светлана Алексиевич высказалась о «засилье русского мира, от которого Украине нужно освободиться», поддержала проведение декоммунизации в этой стране и согласилась съездить в зону АТО.
 
 
 
Спустя некоторое время пранкеры снова позвонили писательнице, но представились уже российскими чиновниками. Светлана Алекиевич сообщила «Нашей Нiве», что такие звонки действительно были.
 
«Сначала позвонили якобы от министра культуры Украины, да. Я поверила. А потом якобы звонил Дворкович, там обещали какой-то орден Дружбы. Я уже не поверила, сначала просто наблюдала за игрой, а потом рассмеялась», - отметила она.
 
При этом писательница заявила, что в беседе с «министром культуры» не сказала ничего такого, чего могла бы стыдиться. «Мои взгляды не меняются», - отметила она.
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