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24. 06. 2017

На железнодорожной станции в Минске 20-летнего парня убило током

Трагический случай произошел минувшей ночью на железнодорожной станции Минск-Сортировочный. Два молодых парня попытались перелезть через цистерну, которая находилась на путях. В итоге один из них погиб от поражения электрическим током, а второй попал в больницу в шоковом состоянии с ожогами 80% тела.

В Минском городском управлении МЧС сообщили, что инцидент произошел в первом часу ночи 24 июня на территории 1-го парка станции Минск-Сортировочный по улице Казинца. В 00:37 спасатели получили сообщении о поражении электрическим током контактной сети двух молодых людей.
 
20-летний студент одного из столичных вузов погиб на месте. Его приятель, 24-летний программист, выжил, но находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него термические ожоги пламенем электродуги 1-4 степеней (80% тела) и ожоговый шок.
 
В МЧС напомнили, чтобы избежать трагедии, железнодорожные пути следует переходить только в специально оборудованных для этого местах.
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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