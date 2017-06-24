Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2017, суббота, 12:27
+19°C
Завтра +22°C
+19°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
24. 06. 2017

Американские инвесторы купили более 60% евробондов Беларуси

23 июня Министерство финансов Беларуси сообщило о размещении еврооблигаций двумя траншами на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Их доходность составляет 7,125% и 7,625 %, срок действия – пять и десять лет соответственно.

РИА "Новости" со ссылкой на информированные источники сообщает, что американские инвесторы уже купили 67% пятилетних и 61% десятилетних ценных бумаг, выпущенных Беларусью. Также покупателями белорусских евробондов стали британские инвесторы (24% пятилетнего выпуска и 29% десятилетнего), представители стран континентальной Европы (по 9%) и другие. 
 
Отмечается, что совокупный спрос на бумаги превысил 3,1 миллиарда долларов. В июне Беларусь провела в США и Европе road show еврооблигаций в долларах. Организаторами выступили Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.