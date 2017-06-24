Американские инвесторы купили более 60% евробондов Беларуси

23 июня Министерство финансов Беларуси сообщило о размещении еврооблигаций двумя траншами на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Их доходность составляет 7,125% и 7,625 %, срок действия – пять и десять лет соответственно.

РИА "Новости" со ссылкой на информированные источники сообщает, что американские инвесторы уже купили 67% пятилетних и 61% десятилетних ценных бумаг, выпущенных Беларусью. Также покупателями белорусских евробондов стали британские инвесторы (24% пятилетнего выпуска и 29% десятилетнего), представители стран континентальной Европы (по 9%) и другие. Отмечается, что совокупный спрос на бумаги превысил 3,1 миллиарда долларов. В июне Беларусь провела в США и Европе road show еврооблигаций в долларах. Организаторами выступили Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.