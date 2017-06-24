Американские инвесторы купили более 60% евробондов Беларуси

23 июня Министерство финансов Беларуси сообщило о размещении еврооблигаций двумя траншами на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Их доходность составляет 7,125% и 7,625 %, срок действия – пять и десять лет соответственно.
23 июня Министерство финансов Беларуси сообщило о размещении еврооблигаций двумя траншами на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Их доходность составляет 7,125% и 7,625 %, срок действия – пять и десять лет соответственно.
– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?
– Пенсия у них после 5-го.