В Буда-Кошелевском районе 18-летняя девушка отравилась грибами

В Буда-Кошелевском районе 18-летняя девушка отравилась жареными грибами. Ее госпитализировали в больницу, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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В Буда-Кошелевском районе 18-летняя девушка отравилась жареными грибами. Ее госпитализировали в больницу, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?
– Пенсия у них после 5-го.