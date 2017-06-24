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24. 06. 2017

В Буда-Кошелевском районе 18-летняя девушка отравилась грибами

В Буда-Кошелевском районе 18-летняя девушка отравилась жареными грибами. Ее госпитализировали в больницу, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

«Гомельская правда» пишет, что 18-летняя девушка собрала в лесном массиве подберезовики и сыроежки, затем дома отварила их и обжарила. Вместе с ней дары леса употребляли и другие члены ее семьи, но никто из них не жаловался на ухудшение самочувствия. После трапезы девушке внезапно стало плохо, и она обратилась за помощью к медикам. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
 
Врачи предупредили, что при появлении первых признаков отравления грибами (тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышение температуры тела) нужно срочно обратиться в больницу. 
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