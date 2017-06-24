На пожаре в Верхнедвинском районе погибли трое взрослых и младенец

Минувшей ночью в деревне Борковичи в Верхнедвинском районе на пожаре в жилом доме погибли четыре человека, включая младенца. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по улице Рабочей поступило спасателям примерно в 3:30 24 июня. Когда работники МЧС прибыли на место происшествия, дом уже горел открытым пламенем, частично обрушилась крыша.

По информации МЧС, в момент пожара хозяин дома и его супруга отсутствовали. Во время ликвидации пожара спасатели наткнулись на трупы четырех человек, в том числе маленького ребенка. Личности взрослых сейчас устанавливаются, а погибший мальчик 2017 года рождения, вероятно, был внуком хозяев дома.

На месте работают следователи и сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз. Причина пожара пока неизвестна.