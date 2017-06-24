На пожаре в Верхнедвинском районе погибли трое взрослых и младенец

Минувшей ночью в деревне Борковичи в Верхнедвинском районе на пожаре в жилом доме погибли четыре человека, включая младенца. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.
Минувшей ночью в деревне Борковичи в Верхнедвинском районе на пожаре в жилом доме погибли четыре человека, включая младенца. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.
– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?
– Пенсия у них после 5-го.