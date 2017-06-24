Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2017, суббота, 13:59
+19°C
Завтра +22°C
+19°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
24. 06. 2017

Под Брестом ВАЗ врезался в дерево - пострадала женщина-водитель

Источник фото: МЧС

Вечером 23 июня женщина за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением, вылетела в кювет и врезалась в придорожное дерево. ДТП произошло около семи часов вечера на автодороге Р94 (Брест - граница Украины), сообщили брестские спасатели.

Недалеко от деревни Страдечь в Брестском районе женщина-водитель ВАЗ съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате она оказалась заблокированной в салоне авто, понадобилась помощь МЧС.
 
 
При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшую спасли и передали медикам скорой помощи. С травмами разной степени тяжести женщину госпитализировали.
 
  • Регионы:
  • Брест
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Аварии, ДТП
Анекдот все анекдоты

– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

– Пенсия у них после 5-го.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.