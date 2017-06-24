Под Брестом ВАЗ врезался в дерево - пострадала женщина-водитель

Вечером 23 июня женщина за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением, вылетела в кювет и врезалась в придорожное дерево. ДТП произошло около семи часов вечера на автодороге Р94 (Брест - граница Украины), сообщили брестские спасатели.
Вечером 23 июня женщина за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением, вылетела в кювет и врезалась в придорожное дерево. ДТП произошло около семи часов вечера на автодороге Р94 (Брест - граница Украины), сообщили брестские спасатели.
– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?
– Пенсия у них после 5-го.