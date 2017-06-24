Под Брестом ВАЗ врезался в дерево - пострадала женщина-водитель

Вечером 23 июня женщина за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением, вылетела в кювет и врезалась в придорожное дерево. ДТП произошло около семи часов вечера на автодороге Р94 (Брест - граница Украины), сообщили брестские спасатели.

Недалеко от деревни Страдечь в Брестском районе женщина-водитель ВАЗ съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате она оказалась заблокированной в салоне авто, понадобилась помощь МЧС.

При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшую спасли и передали медикам скорой помощи. С травмами разной степени тяжести женщину госпитализировали.