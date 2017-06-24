СК расследует обстоятельства гибели студента на ж/д станции в Минске

Столичные следователи расследуют обстоятельства гибели студента на железнодорожной станции Минск-Сортировочный. Сегодня ночью там произошел несчастный случай: 20-летний учащийся одного из вузов погиб от удара током, а его товарища госпитализировали в больницу с ожогами 80% тела.

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В данный момент сотрудники УСК по Минску проводят доследственную проверку по факту гибели молодого человека и получения тяжелых травм 24-летним парнем. Их нашли ночью 24 июня на станции Минск-Сортировочный. У обоих парней было зафиксировано поражение электрическим током.

По словам представителя УСК Алексея Климовича, следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и сейчас беседуют с родственниками молодых людей и очевидцами. Предварительно установлено, что парни попытались перелезть через цистерну, которая стояла на железнодорожных путях, и получили удар током.