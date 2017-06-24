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24. 06. 2017

В Беларуси тарифы на электричество будут повышаться медленнее

Министерство антимонопольного регулирования и торговли снизило коэффициенты индексации тарифов на электроэнергию, чтобы замедлить их рост. Нововведение, предусмотренное постановлением №26 от 19.05.2017 года, начнет действовать в Беларуси с 1 июля.

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Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в субботу, 24 июня, и вступит в силу со следующего месяца. В МАРТе отметили, что коэффициент индексации снижается с 0,81 до 0,76 для «сдерживания роста тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики, связанную с изменением курса доллара, снижения стоимости природного газа для энергоснабжающих организаций». Стоит отметить, что коэффициенты по природному газу и тепловой энергии остаются прежними. 
 
Также в министерстве пояснили, что индексация связана с тем, что в Беларуси цены на природный газ, электрическую и тепловую энергию устанавливаются в белорусских рублях, а при транспортировке газа из России Беларусь его стоимость определяется в долларах. Поэтому индексация цен (тарифов) на энергоресурсы установлена для обеспечения полной и своевременной оплаты за природный газ.
 
Этот порядок позволяет газо- и энергоснабжающим организациям Беларуси компенсировать затраты, понесенные при реализации или производстве ресурсов, которые зависят от изменения курса белорусского рубля к доллару.
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