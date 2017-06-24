СК установил личности четырех человек, погибших под Верхнедвинском

Сотрудники Следственного комитета установили личности четырех человек, которые ночью 24 июня погибли на пожаре в агрогородке Борковичи Верхнедвинского района (Витебская область). Погибшими были жители сгоревшего дома: 24-летний мужчина и его 31-летняя сожительница, 21-летняя сестра мужчины и ее 5-месячный ребенок.

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Сейчас сотрудники Верхнедвинского РОСК устанавливают обстоятельства трагедии. В СК отметили, что информация о пожаре жилого дома по улице 2-я Рабочая в Борковичах поступило в РОВД около половины четвертого утра 24 июня. Выяснилось, что возгорание дома и хозяйственных построек произошло около трех часов ночи.

В 5:40 спасатели обнаружили на пожаре погибших людей. Это были 24-летний мужчина и его 31-летняя сожительница, 21-летняя сестра погибшего мужчины и ее 5-месячный ребенок. Дом принадлежит родителям погибших брата и сестры, которых в момент пожара не было.