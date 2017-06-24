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24. 06. 2017

Лукашенко проведет переговоры с президентом Вьетнама

26 июня в Беларусь с официальным визитом прилетит президент Вьетнама Чан Дай Куанг, с ним у Александра Лукашенко запланированы переговоры. Ожидается, что их встреча пройдет 27 июня во Дворце Независимости.

В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что главы государств пообщаются с глазу на глаз, а затем проведут встречу в расширенном составе с участием членов делегаций. Они намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Ключевой темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Вьетнама. Запланировано подписание пакета документов.
 
Также 27 июня Чан Дай Куанг и Александр Лукашенко примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума. Визит президента Вьетнама продлится до 28 июня.
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