Лукашенко проведет переговоры с президентом Вьетнама

26 июня в Беларусь с официальным визитом прилетит президент Вьетнама Чан Дай Куанг, с ним у Александра Лукашенко запланированы переговоры. Ожидается, что их встреча пройдет 27 июня во Дворце Независимости.
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26 июня в Беларусь с официальным визитом прилетит президент Вьетнама Чан Дай Куанг, с ним у Александра Лукашенко запланированы переговоры. Ожидается, что их встреча пройдет 27 июня во Дворце Независимости.
– Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?
– Пенсия у них после 5-го.