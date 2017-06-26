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26. 06. 2017

Беларусь заинтересовалась российскими "Искандерами" и ЗРК С-400

На вооружении Беларуси могут появиться российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные системы С-400. В будущем власти республики могут рассмотреть возможность их приобретения у России, сообщил белорусский посол в РФ Игорь Петришенко.

По словам дипломата, поставки ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК С-400 могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Он уточнил, что на сегодняшний день основным зенитно-ракетным комплексом в Беларуси остается система С-300.
 
«Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси», - цитирует Игоря Петришенко РИА «Новости».
 
Ранее Телеграф сообщал, что Беларусь и Россия заключили контракт на поставку истребителей Су-30СМ
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