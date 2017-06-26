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26. 06. 2017

Два сценария развития экономики в 2018 году: рост ВВП на 1,1% и реформы

Белорусское правительство разрабатывает два сценария развития национальной экономики в 2018 году - консервативный и целевой. В первом учитываются «ошибки излишнего оптимизма», а второй предусматривает проведение ряда структурных преобразований.

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В понедельник, 26 июня, заместитель премьер-министра Василий Матюшевский сообщил, что правительство работает над сценариями развития экономики в следующем году. В консервативном сценарии учитываются уже известные властям «ошибки излишнего оптимизма». «Здесь учтены и «эффект растущей базы» промышленности, и калийный «простой», ситуация в строительной отрасли», - цитирует его БелТА.
 
Этот прогноз готовится исходя из цены на нефть марки Urals в 42 доллара за баррель, а также курса российского рубля к доллару на уровне в 70 рублей за доллар. По его словам, в 2018 году они рассчитывают на рост ВВП в 1,1%.
 
Что касается целевого сценария, он предусматривает проведение ряда структурных преобразований в следующем году. В частности, в Беларуси разрабатывается проект закона о промышленной политике, который изменит подходы к управлению государственной собственностью.
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