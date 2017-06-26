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26. 06. 2017

Азаренко вернулась в рейтинг WTA, заняв 678-е место

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вернулась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Благодаря победе на первом круге турнира Mallorca Open она набрала 30 очков и заняла 678-е место.

У других белорусок лучшее место в этом рейтинге занимает Александра Саснович — 87-я позиция. Арина Соболенко находится на 135-м месте, Ольга Говорцова – на 139-м, Вера Лапко – на 213-м. 456-е место у Светланы Пироженко, 580-е – у Илоны Кремень.
 
Звание первой ракетки мира остается у теннисистки из Германии Ангелики Кербер (6965 очков). На второй позиции в рейтинге WTA находится румынка Симона Халеп (6850), на третьем - чешка Каролина Плишкова (6386).
 
Американка Серена Уильямс (4810) продолжает находиться на 4-м месте, следующая - украинка Элина Свитолина (4765). Датчанка Каролин Возняцки переместилась с 8-го на 6-е место, имея в своем активе 4345 очков. Далее в списке идут Йоханна Конта (Великобритания), Светлана Кузнецова (РФ), Доминика Цибулкова (Словакия) и Агнешка Радваньска (Польша).
 
Напомним, на теннисном турнире на Мальорке (Испания) Виктория Азаренко победила японку Рису Одзаки, а затем уступила Анне Конюх из Хорватии.
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