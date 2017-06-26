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26. 06. 2017

Мошенник обманул жителей Борисова на 80 тыс. долларов

Источник фото: СК РБ

В Борисове молодой человек, который предлагал свою помощь в продаже автомобилей и одалживал деньги под разными предлогами, обманул местных жителей на сумму более 80 тысяч долларов. В отношении него возбужден ряд уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.

По информации СК, подозреваемым является Нестеров Вадим, 1993 года рождения. В 2016 году парень путем обмана завладел имуществом жителей Борисова на сумму более 80 000 долларов. Двум потерпевшим он обещал помочь с продажей автомобилей. Однако деньги от машин («Мерседес» стоимостью 16 тысяч долларов и «БМВ» стоимостью 6500 долларов) он присвоил себе.
 
Также молодой человек одалживал крупные суммы денег у знакомых под предлогом развития бизнеса, лечения родственников или передачи денег в долг другому человеку. Полученные деньги он тратил на развлечения, аренду дорогих автомобилей и другие личные нужды.
 
Сейчас борисовчанин находится под стражей. Следоватеои просят граждан, пострадавших от действий мошенника (на фото ниже), обращаться в Борисовский РОСК лично или по телефону (0177) 76-82-82.
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