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26. 06. 2017

Минобороны объяснило, почему танк врезался в столб на репетиции парада

Танк Т-72 снес столб на репетиции парада в Минске Источник фото: Onliner.by

26 июня в Министерстве обороны Беларуси прокомментировали инцидент в Минске, произошедший 24 июня на проспекте Независимости во время репетиции парада. Представитель военного ведомства Владимир Макаров заявил, что двигавшийся танк Т-72 врезался в столб и снес дерево из-за скользкого дорожного покрытия после дождя.

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Пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров сообщил, что проверка по факту случившегося продолжается. На данный момент известно, что боевая машина находилась в исправном состоянии.
 
По его словам, были приняты меры, чтобы избежать повторения аналогичного инцидента: «проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей», пишет «Наша Нiва». Также представитель Минобороны сообщил, что солдат, который управлял танком, не наказан.
 
Телеграф ранее сообщал, что днем 24 июня на проспекте Независимости в районе ул. Макаёнка танк на большой скорости ушел в занос и снес осветительную опору. Это произошло во время генеральной репетиции парада в честь Дня Независимости.
 
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