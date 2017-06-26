Минобороны объяснило, почему танк врезался в столб на репетиции парада

Танк Т-72 снес столб на репетиции парада в Минске Источник фото: Onliner.by Facebook

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26 июня в Министерстве обороны Беларуси прокомментировали инцидент в Минске, произошедший 24 июня на проспекте Независимости во время репетиции парада. Представитель военного ведомства Владимир Макаров заявил, что двигавшийся танк Т-72 врезался в столб и снес дерево из-за скользкого дорожного покрытия после дождя.