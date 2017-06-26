Минобороны объяснило, почему танк врезался в столб на репетиции парада

26 июня в Министерстве обороны Беларуси прокомментировали инцидент в Минске, произошедший 24 июня на проспекте Независимости во время репетиции парада. Представитель военного ведомства Владимир Макаров заявил, что двигавшийся танк Т-72 врезался в столб и снес дерево из-за скользкого дорожного покрытия после дождя.
Пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров сообщил, что проверка по факту случившегося продолжается. На данный момент известно, что боевая машина находилась в исправном состоянии.
По его словам, были приняты меры, чтобы избежать повторения аналогичного инцидента: «проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей», пишет «Наша Нiва»
. Также представитель Минобороны сообщил, что солдат, который управлял танком, не наказан.
Телеграф ранее сообщал, что днем 24 июня на проспекте Независимости в районе ул. Макаёнка танк на большой скорости ушел в занос и снес осветительную опору. Это произошло во время генеральной репетиции парада в честь Дня Независимости.