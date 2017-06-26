В Беларуси отменят лицензию на производство и продажу алкоголя

В Беларуси планируется исключить производство и розничную продажу алкоголя из лицензируемых видов деятельности. Это обусловлено проектом указа №450, который на минувшей неделе поступил на рассмотрение депутатов Палаты представителей.

На заседании в парламенте в понедельник, 26 июня, вице-премьер Василий Матюшевский заявил, что отмена лицензирования производства и продажи алкогольной продукции не угрожает здоровью граждан. По его словам, этот вопрос обстоятельно обсуждался в правительстве с участием экспертов.

Вице-премьер отметил, что при разработке указа они придерживались следующего принципа: все, что не создает угрозу здоровью граждан и национальной безопасности, не должно лицензироваться. По его словам, производство, оборот алкогольных и табачных изделий настолько четко урегулирован другими законодательными актами, что лицензия по сути и не нужна.

«С отменой этой лицензии ни для бюджета, ни для безопасности и здоровья граждан угрозы нет», - отметил Василий Матюшевский.