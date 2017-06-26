Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2017, понедельник, 14:27
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,15
26. 06. 2017

В Беларуси отменят лицензию на производство и продажу алкоголя

В Беларуси планируется исключить производство и розничную продажу алкоголя из лицензируемых видов деятельности. Это обусловлено проектом указа №450, который на минувшей неделе поступил на рассмотрение депутатов Палаты представителей.

На заседании в парламенте в понедельник, 26 июня, вице-премьер Василий Матюшевский заявил, что отмена лицензирования производства и продажи алкогольной продукции не угрожает здоровью граждан. По его словам, этот вопрос обстоятельно обсуждался в правительстве с участием экспертов.
 
Вице-премьер отметил, что при разработке указа они придерживались следующего принципа: все, что не создает угрозу здоровью граждан и национальной безопасности, не должно лицензироваться. По его словам, производство, оборот алкогольных и табачных изделий настолько четко урегулирован другими законодательными актами, что лицензия по сути и не нужна.
 
«С отменой этой лицензии ни для бюджета, ни для безопасности и здоровья граждан угрозы нет», - отметил Василий Матюшевский.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.