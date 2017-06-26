В Беларуси отменят лицензию на производство и продажу алкоголя

В Беларуси планируется исключить производство и розничную продажу алкоголя из лицензируемых видов деятельности. Это обусловлено проектом указа №450, который на минувшей неделе поступил на рассмотрение депутатов Палаты представителей.
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В Беларуси планируется исключить производство и розничную продажу алкоголя из лицензируемых видов деятельности. Это обусловлено проектом указа №450, который на минувшей неделе поступил на рассмотрение депутатов Палаты представителей.
Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.