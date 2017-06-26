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26. 06. 2017

В Гомеле вынесли приговор мозырским таможенникам, получавшим взятки

Сегодня суд Центрального района Гомеля огласил приговор бывшим сотрудникам Мозырской таможни, которые за взятки организовали «свободный коридор» для грузовиков, пересекающих границу без документов или с превышением допустимой нормы. Обвиняемые получили от двух с половиной до четырех с половиной лет лишения свободы.

На скамье подсудимых оказались трое старших уполномоченных таможни, которые обвинялись в получении взяток, а также их бывший коллега, подозреваемый в даче незаконного денежного вознаграждения. Именно он попросил знакомых таможенников за взятку пропустить через белорусско-российскую границу фуру с мясом без сертификатов и сверх указанного в документах объема.
 
Далее правоохранители установили, что обвиняемые «помогали» и другим гражданам, получая за это взятки от 40 рублей до 40 долларов. Всего они заработали на этом 3600 рублей, пишет БелТА.
 
Два обвиняемых были осуждены на 4 года колонии с конфискацией имущества, еще один получил 4 года 6 месяца лишения свободы. Мужчине, который был признан виновным в даче взятки, суд назначил 2 года 6 месяцев заключения.
 
Приговор еще может быть обжалован.
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