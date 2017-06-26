В Украине задержали белоруса по подозрению в шпионаже

16 июня Служба безопасности Украины задержала белорусского гражданина по подозрению в шпионаже. Сотрудники СБУ подали ходатайство о заключении мужчины под стражу, и суд его удовлетворил, о чем сообщается в Едином реестре судебных решений Украины.

19 июня Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины о заключении подозреваемого под стражу. В ходе судебного процесса белорус не согласился с обвинениями в свой адрес. Известно, что мужчина не работает, холост, имеет на иждивении пожилого отца, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Как следует из решения суда, белорус собирал сведения, которые представляют государственную тайну, с целью передачи их иностранному государству. В пользу какой именно страны он собирал информацию, пока неизвестно. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж». Ему грозит от восьми до пятнадцати лет заключения.