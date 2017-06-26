Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2017, понедельник, 17:25
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,15
26. 06. 2017

Украинского посла вызвали в МИД из-за критики "Славянского братства"

Министерство иностранных дел Беларуси Источник фото: Telegraf.by

26 июня в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим. Это произошло в связи с «тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения «Славянское братство - 2017». Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Дипломату указали на то, что его заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений Беларуси и Украины, а также содержат необоснованные обвинения Беларуси в несоблюдении мер безопасности и доверия в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также в МИД заявили, что учения «Славянское братство» прошли в соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ.
 
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Беларусь приглашала наблюдателей из Украины и других государств на основные военные учения - от «Неман - 2001» и до «Запад – 2013», хотя могла бы этого не делать. В свою очередь Украина в этот период ни разу не приглашала военных наблюдателей из Беларуси, отмечается в заявлении МИД.
 
Ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что на учении «Славянское братство» наблюдателям показали «театрализованное представление», а сами военные тренировки прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе.
  • Предприятия и ведомства:
  • МИД
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.