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26. 06. 2017

В Украине задержали белоруса по обвинению в шпионаже

16 июня Служба безопасности Украины задержала гражданина Беларуси по подозрению в шпионаже. Сотрудники СБУ ходатайствовали о заключении этого человека под стражу, и 19 июня Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил их просьбу.

В соответствии с информацией,  размещенной в Едином реестре судебных решений Украины, белорусский гражданин отрицает свою виновность. Он обвиняется в том, что собирал сведения, представляющие государственную тайну, с целью передачи их иностранному государству. Обвинение предъявлено по ч.1 ст. 114 УК Украины. Личность белоруса-шпиона, а также государство, для которого он собирал информацию, не называются.
 
Известно лишь то, что мужчина является безработным, холост, имеет на иждивении отца-пенсионера. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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