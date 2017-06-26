В Украине задержали белоруса по обвинению в шпионаже

16 июня Служба безопасности Украины задержала гражданина Беларуси по подозрению в шпионаже. Сотрудники СБУ ходатайствовали о заключении этого человека под стражу, и 19 июня Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил их просьбу.
16 июня Служба безопасности Украины задержала гражданина Беларуси по подозрению в шпионаже. Сотрудники СБУ ходатайствовали о заключении этого человека под стражу, и 19 июня Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил их просьбу.
Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.