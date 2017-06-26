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26. 06. 2017

Ночью 28 июня будет запрещено парковаться в центре Минска

Ночью 28 июня на некоторых улицах в Центральном районе Минска будет запрещена парковка транспорта, о чем сегодня предупредили в столичной ГАИ. В таких местах будет работать эвакуатор.

В связи с проведением генеральной репетиции парада ко Дню Независимости 28 июня с 00:00 до завершения тренировок парковка автотранспорта на некоторых улицах будет запрещена. Ограничения будут действовать на:
 
  • проспекте Машерова от проспекта Независимости до улицы Тимирязева, 
  • улице Гвардейской от проспекта Машерова до проспекта Победителей,
  • улице Игнатенко от улицы Грибоедова до проспекта Победителей, 
  • улице Грибоедова от проспекта Машерова до улицы Игнатенко;
  • улице Тарханова от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова. 
 
Также минчанам запрещено оставлять свои транспортные средства на парковке у дома №41 по проспекту Победителей. ГАИ рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе места для остановки и стоянки. При вынужденной остановке в этих местах под лобовым стеклом нужно оставить контактный телефон для связи.
 
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