Ночью 28 июня будет запрещено парковаться в центре Минска

Ночью 28 июня на некоторых улицах в Центральном районе Минска будет запрещена парковка транспорта, о чем сегодня предупредили в столичной ГАИ. В таких местах будет работать эвакуатор.
В связи с проведением генеральной репетиции парада ко Дню Независимости 28 июня с 00:00 до завершения тренировок парковка автотранспорта на некоторых улицах будет запрещена. Ограничения будут действовать на:
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проспекте Машерова от проспекта Независимости до улицы Тимирязева,
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улице Гвардейской от проспекта Машерова до проспекта Победителей,
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улице Игнатенко от улицы Грибоедова до проспекта Победителей,
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улице Грибоедова от проспекта Машерова до улицы Игнатенко;
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улице Тарханова от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова.
Также минчанам запрещено оставлять свои транспортные средства на парковке у дома №41 по проспекту Победителей. ГАИ рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе места для остановки и стоянки. При вынужденной остановке в этих местах под лобовым стеклом нужно оставить контактный телефон для связи.