Ночью 28 июня будет запрещено парковаться в центре Минска

Ночью 28 июня на некоторых улицах в Центральном районе Минска будет запрещена парковка транспорта, о чем сегодня предупредили в столичной ГАИ. В таких местах будет работать эвакуатор.

В связи с проведением генеральной репетиции парада ко Дню Независимости 28 июня с 00:00 до завершения тренировок парковка автотранспорта на некоторых улицах будет запрещена. Ограничения будут действовать на:

проспекте Машерова от проспекта Независимости до улицы Тимирязева,

улице Гвардейской от проспекта Машерова до проспекта Победителей,

улице Игнатенко от улицы Грибоедова до проспекта Победителей,

улице Грибоедова от проспекта Машерова до улицы Игнатенко;

улице Тарханова от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова.

Также минчанам запрещено оставлять свои транспортные средства на парковке у дома №41 по проспекту Победителей. ГАИ рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе места для остановки и стоянки. При вынужденной остановке в этих местах под лобовым стеклом нужно оставить контактный телефон для связи.