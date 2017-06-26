Одного абитуриента выгнали с ЦТ по физике из-за мобильного телефона

Сегодня в Беларуси прошло централизованное тестирование по физике. Чуть больше 7% записавшихся на него абитуриентов на испытание не явились, сообщил глава Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.
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Сегодня в Беларуси прошло централизованное тестирование по физике. Чуть больше 7% записавшихся на него абитуриентов на испытание не явились, сообщил глава Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.
Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.