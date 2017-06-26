Одного абитуриента выгнали с ЦТ по физике из-за мобильного телефона

Сегодня в Беларуси прошло централизованное тестирование по физике. Чуть больше 7% записавшихся на него абитуриентов на испытание не явились, сообщил глава Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.

По его словам, централизованное тестирование прошло в штатном режиме. Сдавать физику планировали 30 132 абитуриента, однако чуть больше 7% не пришли. Одного человека удалили из аудитории из-за мобильного телефона, пишет БелТА Стоит отметить, что на предыдущем ЦТ (по химии) количество абитуриентов, не явившихся на испытание, составило 899 человек (5,6%). Оно прошло без нарушений. 28 июня абитуриенты будут писать тест по истории Беларуси.