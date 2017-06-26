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26. 06. 2017

МАРТ обяжет магазины сообщать об условиях попадания товаров на полки

Министерство антимонопольного регулирования и торговли хочет обязать торговые сети размещать в открытом доступе информацию об условиях попадания товаров на полки. Продавать места в магазине, в том числе премиальные полки, запрещено законом, предупредил глава МАРТа Владимир Колтович.

Министр подчеркнул, что должен существовать порядок, по которому любой поставщик при заключении договора может ознакомиться с условиями попадания на определенную полку, пишет БелТА.
 
«Пока мы предлагаем торговым сетям предоставлять такую информацию, но в будущем готовим внесения изменений в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания, где будет предусмотрена обязанность торговых организаций публично информировать поставщиков о данных условиях», - рассказал он.
 
Владимир Колтович отметил, что с начала года к ним поступили жалобы ряда производителей («Красный пищевик», «Лидахлебопродукт» и другие), которые сообщили о возрастании давления торговых сетей в части доступа на полки и навязывание невыгодной логистической схемы поставки продукции. По данным фактам МАРТ начал проводить расследование.
 
«В торговых залах есть премиальные места, есть места, на которых продукция продается хуже, - продолжил министр. - Любой поставщик вправе знать, как ему попасть в прикассовую зону, сколько акций для этого нужно провести, какие объемы продаж должны быть». При этом он обратил внимание, что продавать места на полках в магазине запрещено. 
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