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26. 06. 2017

Минчанин попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи

В лесопарковой зоне возле водохранилища Дрозды в Минске 50-летнего мужчину укусила ядовитая змея. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Минской районной больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В больнице сообщили, что сейчас угрозы для жизни или здоровья минчанина нет. Инцидент произошел, когда мужчина совершал утреннюю прогулку недалеко от водохранилища Дрозды. Он рассказал kp.by, что случайно выронил из рук мобильный телефон и нагнулся, чтобы его подобрать. В этот момент к нему метнулась гадюка и укусила за большой палец руки.
 
Затем мужчина оглушил змею брошенным камнем, положил ее в стеклянную банку (вдруг понадобится показать врачу) и отправился к врачам. Первую помощь оказал себе сам, отсосал яд и туго перевязал палец. Когда же он попал на прием к медикам, рука начала распухать и синеть. В реанимации он провел почти три дня, еще неделю находился в обычной палате.
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