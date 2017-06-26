Минчанин попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи

В лесопарковой зоне возле водохранилища Дрозды в Минске 50-летнего мужчину укусила ядовитая змея. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Минской районной больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В больнице сообщили, что сейчас угрозы для жизни или здоровья минчанина нет. Инцидент произошел, когда мужчина совершал утреннюю прогулку недалеко от водохранилища Дрозды. Он рассказал kp.by , что случайно выронил из рук мобильный телефон и нагнулся, чтобы его подобрать. В этот момент к нему метнулась гадюка и укусила за большой палец руки.

Затем мужчина оглушил змею брошенным камнем, положил ее в стеклянную банку (вдруг понадобится показать врачу) и отправился к врачам. Первую помощь оказал себе сам, отсосал яд и туго перевязал палец. Когда же он попал на прием к медикам, рука начала распухать и синеть. В реанимации он провел почти три дня, еще неделю находился в обычной палате.