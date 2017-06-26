Минчанин попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи

В лесопарковой зоне возле водохранилища Дрозды в Минске 50-летнего мужчину укусила ядовитая змея. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Минской районной больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В лесопарковой зоне возле водохранилища Дрозды в Минске 50-летнего мужчину укусила ядовитая змея. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Минской районной больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.