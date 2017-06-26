В Минобороны назвали противников парада идейными сторонниками нацистов

Представитель Министерства обороны Беларуси Владимир Макаров назвал «белорусских радикалов», которые выступают против проведения парадов в Минске и подписывают соответствующую петицию, идейными потомками нацистов. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции 26 июня в Минске.

Пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны отметил, что парады в День Независимости проходят уже два десятка лет и будут проводиться в дальнейшем. По словам Владимира Макарова, этот праздник «не стал праздником белорусских радикалов, тех, кто является идейными потомками Вильгельма фон Кубе», одного из самых опасных нацистских преступников. Тех, кто выступает против военных парадов, полковник сравнил с коллаборационистами времен Второй мировой войны и напомнил, что в Беларуси они составляли около 10% населения, пишет «Еврорадио» Отметим, что петиция с требованием перестать проводить в Минске военные парады появилась в интернете несколько дней назад. Она собрала уже более 4700 подписей. Авторы петиции аргументируют свое предложение тем, что военная техника повреждает дорожное покрытие, увеличивает загазованность в городе и своим грохотом мешает людям отдыхать и работать.