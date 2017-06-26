В Витебске годовалая девочка выпала с 6-го этажа и погибла

Очередное трагическое происшествие с участием ребенка произошло в Витебске. В прошлую субботу, 24 июня, годовалая девочка выпала с балкона шестого этажа и погибла. Сейчас витебские следователи разбираются в обстоятельствах этого инцидента.

Происшествие случилось в одном из домов в микрорайоне Билево 24 июня. Сотрудники Следственного комитета установили, что на балконе стояла табуретка, а в момент происшествия дома находились маленький брат погибшей, мать и ее сожитель.

«Девочка, которой был год и девять месяцев, умерла после доставления в больницу», - сообщила представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова. Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка.