В Витебске годовалая девочка выпала с 6-го этажа и погибла

Очередное трагическое происшествие с участием ребенка произошло в Витебске. В прошлую субботу, 24 июня, годовалая девочка выпала с балкона шестого этажа и погибла. Сейчас витебские следователи разбираются в обстоятельствах этого инцидента.
Очередное трагическое происшествие с участием ребенка произошло в Витебске. В прошлую субботу, 24 июня, годовалая девочка выпала с балкона шестого этажа и погибла. Сейчас витебские следователи разбираются в обстоятельствах этого инцидента.
Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.