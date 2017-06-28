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28. 06. 2017

Сегодня в Минске снова перекроют движение из-за репетиции парада

Источник фото: Fotolia

Минск продолжает готовиться к празднованию Дня Независимости. Сегодня вечером в центре столице пройдет очередная генеральная репетиция парада, в связи с чем минчан предупреждают о временном ограничении движения и стоянки транспорта.

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Движение транспорта и парковка будут ограничены в районе проспектов Независимости и Машерова, где будет проходить тренировка военной и гражданской техники к параду 3 июля. По информации ГАИ, сегодня с 18:00 транспорт перестанет ходить на участках проспекта Независимости от улицы Стариновской до проспекта Машерова и проспекта Машерова от проспекта Независимости до Победителей.
 
А с 22:00 ограничения движения введут по маршруту: проспект Машерова – улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — площадь Бангалор — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова. Здесь будет проходить генеральная репетиция парада.
 
До окончания репетиции парада парковка автомобильного транспорта будет запрещена по проспекту Машерова (от пр. Независимости до ул. Тимирязева), по улице Гвардейской (от пр. Машерова до пр. Победителей), по улице Игнатенко (от ул. Грибоедова до пр. Победителей).
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