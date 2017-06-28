Сегодня в Минске снова перекроют движение из-за репетиции парада

Минск продолжает готовиться к празднованию Дня Независимости. Сегодня вечером в центре столице пройдет очередная генеральная репетиция парада, в связи с чем минчан предупреждают о временном ограничении движения и стоянки транспорта.
Минск продолжает готовиться к празднованию Дня Независимости. Сегодня вечером в центре столице пройдет очередная генеральная репетиция парада, в связи с чем минчан предупреждают о временном ограничении движения и стоянки транспорта.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.