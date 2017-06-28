В Осиповичском районе облитая кипятком женщина умерла в больнице

В Осиповичском районе пьяный 56-летний мужчина облил свою сожительницу кипятком. Она решила лечиться самостоятельно и умерла, сообщает управление Следственного комитета по Могилевской области.
В Осиповичском районе пьяный 56-летний мужчина облил свою сожительницу кипятком. Она решила лечиться самостоятельно и умерла, сообщает управление Следственного комитета по Могилевской области.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.