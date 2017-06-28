В Осиповичском районе облитая кипятком женщина умерла в больнице

В Осиповичском районе пьяный 56-летний мужчина облил свою сожительницу кипятком. Она решила лечиться самостоятельно и умерла, сообщает управление Следственного комитета по Могилевской области.

Этот случай произошел в середине мая. Житель Осиповичского района во время ссоры облил 39-летнюю сожительницу кипящей водой. Женщина получила термические ожоги лица и тела, но не стала обращаться за помощью к врачам, решив лечиться самостоятельно. Когда сельчанке стало совсем плохо, она позвонила в скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось. Как установили эксперты, смерть наступила от термических ожогов, которые осложнились развитием ожоговой болезни в стадии септикотоксемии.

В отношении мужчины, который облил ее кипятком, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.147 УК). Он задержан.