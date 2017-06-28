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28. 06. 2017

ПАСЕ призвала Беларусь приостановить строительство АЭС

27 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала Беларусь приостановить строительство атомной электростанции. В Министерстве иностранных дел Беларуси считают необъективными ряд положений доклада и сожалеют, что ПАСЕ пока не удалось полностью отказаться от ложных стереотипов и устаревших подходов.

По инициативе литовских депутатов в доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы «Ситуация в Беларуси» была внесена поправка с призывом приостановить строительство БелАЭС. Это было сделано в связи с «многочисленными нарушениями, отсутствием уважения к международным стандартам ядерной безопасности,  серьезными нарушениями безопасности и крупными инцидентами при строительстве».
 
Некоторые парламентарии возразили, что вопрос АЭС не относится к сфере прав человека и деятельности ПАСЕ. Однако в ходе голосования эту поправку все же утвердили. 34 парламентария проголосовали за ее внесение в документ, 21 человек был против.
 
В МИД Беларуси прокомментировали принятие резолюции ПАСЕ. «К сожалению, Ассамблее пока не удалось полностью отказаться от ложных стереотипов и устаревших подходов. Об этом свидетельствует ряд положений доклада, которые мы не считаем объективными», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
 
В министерстве констатировали, что вместо того, чтобы вести диалог в двустороннем формате и работать вместе в рамках международных организаций, Литва «продолжает идти по пути политизации этого вопроса, задействуя в своих неконструктивных целях международные площадки, не имеющие никакого отношения к атомной энергетике».
 
«Не удивимся, если завтра вопрос о БелАЭС «всплывет» в повестке дня Международной федерации шашек», - добавили в МИД.
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