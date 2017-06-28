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28. 06. 2017

На торгах 29 июня курс евро вырос на 2%

Источник фото: НТВ

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 28 июня, завершились рекордным ростом курса евро. Сегодня европейская валюта подорожала на 2,08% и составила 2,1987 белорусского рубля.

Доллар подорожал, но не столь значительно, как евро, – на 0,49%. Сейчас его курс составляет 1,9343 рубля.
 
Российский рубль упал в цене. Сегодня он подешевел на 0,57% до 3,2485 белорусского рубля за 100 российский.
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