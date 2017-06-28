На торгах 29 июня курс евро вырос на 2%

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 28 июня, завершились рекордным ростом курса евро. Сегодня европейская валюта подорожала на 2,08% и составила 2,1987 белорусского рубля.
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 28 июня, завершились рекордным ростом курса евро. Сегодня европейская валюта подорожала на 2,08% и составила 2,1987 белорусского рубля.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.