Житель Осиповичского района облил кипятком сожительницу – она умерла

Уголовное дело возбуждено в отношении 56-летнего жителя Осиповичского района, который облил свою сожительницу кипятком. Женщина решила лечиться самостоятельно и позднее скончалась в больнице в результате осложнения ожоговой болезни.

В Следственном комитете сообщили, что инцидент произошел в середине мая. Во время ссоры пьяный мужчина облил 39-летнюю сожительницу кипящей водой. Женщина получила ожоги лица и тела, но не стала обращаться в больницу. Когда стало совсем плохо, она все-таки вызвала скорую помощь. Однако было слишком поздно: пострадавшую госпитализировали, но вскоре она скончалась. Эксперты установили, что смерть наступила от термических ожогов, которые осложнились развитием ожоговой болезни в стадии септикотоксемии.

В отношении сожителя погибшей возбудили уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он находится под стражей, заключили в СК.