Житель Осиповичского района облил кипятком сожительницу – она умерла

Уголовное дело возбуждено в отношении 56-летнего жителя Осиповичского района, который облил свою сожительницу кипятком. Женщина решила лечиться самостоятельно и позднее скончалась в больнице в результате осложнения ожоговой болезни.
Уголовное дело возбуждено в отношении 56-летнего жителя Осиповичского района, который облил свою сожительницу кипятком. Женщина решила лечиться самостоятельно и позднее скончалась в больнице в результате осложнения ожоговой болезни.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.