С 19 июля Нацбанк снизит ставку рефинансирования до 12%

Национальный банк Беларуси решил в шестой раз с начала 2017 года снизить ставку рефинансирования. С 19 июля она будет уменьшена с 13% до 12% годовых, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Также Нацбанк снижает ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков с 15 до 14% годовых. Такое решение было принято на заседании правления Национального банка с учетом закрепления положительных тенденций в экономике.

В ведомстве констатировали, что инфляция в Беларуси сохраняется на низком уровне, темпы роста денежного предложения являются умеренными, также наблюдаются позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и устойчивость валютного рынка. «Продолжается замедление инфляционных ожиданий, что благоприятно скажется на интенсивности роста цен в ближайшие месяцы», - отметили в Нацбанке.

Также в НБРБ подчеркнули, что дальнейшее снижение процентных ставок в экономике будут зависеть от устойчивости уменьшения инфляционных рисков.