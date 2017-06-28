С 19 июля Нацбанк снизит ставку рефинансирования до 12%

Национальный банк Беларуси решил в шестой раз с начала 2017 года снизить ставку рефинансирования. С 19 июля она будет уменьшена с 13% до 12% годовых, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.
Национальный банк Беларуси решил в шестой раз с начала 2017 года снизить ставку рефинансирования. С 19 июля она будет уменьшена с 13% до 12% годовых, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.