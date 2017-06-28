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28. 06. 2017

Дело кардеров-гастролеров: пострадали более 600 белорусов‍

Пластиковые карточки Источник фото: Telegraf.by

Более 600 белорусских граждан стали жертвами кардеров-гастролеров. В среду, 28 июня, в Следственном комитете Беларуси сообщили о завершении расследования масштабного уголовного дела, возбужденного в отношении четырех иностранцев. Материалы дела вскоре поступят в суд.

По информации СК, двух обвиняемых удалось задержать, остальных объявили в международный розыск. Они обвиняются в несанкционированном копировании информации с банковских платежных карт и последующем снятии с них денег.
 
В конце июля прошлого года обвиняемые установили на одном из банкоматов в центре Минска устройства, с помощью которых они получили информацию о  банковских картах граждан. В дальнейшем они сделали дубликаты карточек, чтобы снимать с них чужие деньги.
 
 
В СК отметили, что обвиняемые пытались похитить в общей сложности более 360 тысяч рублей, или почти 190 тыс. долларов.  Кроме того, правоохранители располагают сведениями, что группа преступников причастна к  хищению информации с карточек граждан России, Германии, ОАЭ, Норвегии, Италии и других стран. В эти страны отправят запросы об оказании правовой помощи.
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