Россиянин украл сейф и 28 тыс. долларов из офиса фирмы в Минске

48-летний россиянин похитил сейф и крупную сумму денег (около 55 тысяч рублей) из офиса в бизнес-центре на улице Клары Цеткин в Минске. На украденные деньги он купил себе дорогой автомобиль, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Преступник выбрал офис, который находится на девятом этаже столичного бизнес-центра, и, повредив дверной замок, проник внутрь. Мужчина взломал два крупногабаритных сейфа и похитил 11 тысяч долларов и более 34 тысяч белорусских рублей, которые там хранились. Сейф небольшого размера он сбросил через окно, а затем спустился вниз и подобрал его. В нем находилось 200 рублей.

По информации милиции, украденные деньги россиянин потратил на покупку дорогостоящей машины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан.