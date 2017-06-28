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28. 06. 2017

Россиянин украл сейф и 28 тыс. долларов из офиса фирмы в Минске

48-летний россиянин похитил сейф и крупную сумму денег (около 55 тысяч рублей) из офиса в бизнес-центре на улице Клары Цеткин в Минске. На украденные деньги он купил себе дорогой автомобиль, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Преступник выбрал офис, который находится на девятом этаже столичного бизнес-центра, и, повредив дверной замок, проник внутрь. Мужчина взломал два крупногабаритных сейфа и похитил 11 тысяч долларов и более 34 тысяч белорусских рублей, которые там хранились. Сейф небольшого размера он сбросил через окно, а затем спустился вниз и подобрал его. В нем находилось 200 рублей.
 
По информации милиции, украденные деньги россиянин потратил на покупку дорогостоящей машины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан.
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