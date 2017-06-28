Россиянин украл сейф и 28 тыс. долларов из офиса фирмы в Минске

48-летний россиянин похитил сейф и крупную сумму денег (около 55 тысяч рублей) из офиса в бизнес-центре на улице Клары Цеткин в Минске. На украденные деньги он купил себе дорогой автомобиль, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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48-летний россиянин похитил сейф и крупную сумму денег (около 55 тысяч рублей) из офиса в бизнес-центре на улице Клары Цеткин в Минске. На украденные деньги он купил себе дорогой автомобиль, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.